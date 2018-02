Napoli, l'agente di Mario Rui precisa: "Desidera restare"

Nel Napoli che vola, raccoglie consensi e lotta per lo scudetto con la Juventus le note meno liete arrivano dal calciomercato. Reina non rinnoverà e avrebbe già un accordo col Milan e ora alla lista dei partenti si aggiunge anche Mario Rui. Il terzino di proprietà della Roma è stato fondamentale per Sarri quando Ghoulam si è fatto male, ma la splendida punizione calciata a Cagliari non è servita a riportare il sereno.

"Cosa succederà quanto tornerà Ghoulam? La parola sostituto dà fastidio, Mario Rui non è secondo a nessuno - ha tuonato Mario Giuffredi, agente del 26enne portoghese a 'RMC Sport' - È un titolare di una grande squadra e può essere in futuro titolare di altre grandi squadre. Non è detto che resterà a Napoli, nella vita possono succedere tante cose. Ripeto: non è detto che resti...".

"I migliori terzini sinistri di questa Serie A sono due miei assistiti: Mario Rui e Biraghi - continua il procuratore - Poi di terzini in questo momento ce ne sono pochi e le qualità di Mario Rui sono elevatissime e con quello che sta facendo si può creare un grande mercato. Noi la nostra decisione sul suo futuro l'abbiamo già presa. Si - ribadisce Giuffredi - già sappiamo cosa fare per la prossima stagione. Se abbiamo già l'accordo con un altro club? No, assolutamente no. Però Mario Rui nei primi mesi a Napoli è stato massacrato e tante volte si è arrivati al limite dell'offesa. Poi quando sfortunatamente Ghoulam s'è infortunato ha potuto dimostrare il suo valore. Adesso non parlo di mercato, ma se mi chiedete cosa faremo l'anno prossimo io vi dico che è già tutto deciso. E l'abbiamo deciso il primo novembre...".



A Radio Crc il procuratore ha in seguito precisato il suo pensiero: "Le dichiarazioni che ho rilasciato non sono polemiche nei confronti di Sarri o del Napoli e poi volevo chiarire che non ho detto nulla di destabilizzante. Una società come il Napoli non si fa destabilizzare da una mia intervista e poi dipende dall'interpretazione che si dà alle mie parole".



"Quando ho detto che avevamo scelto il nostro futuro - spiega Giuffredi - mi riferivo proprio ad un futuro a Napoli: non volevamo andar via velocemente come è successo alla Roma. Mario Rui è stato giudicato senza giocare e questo ha ferito il ragazzo, mettetevi nei panni di un ragazzo che lascia la Roma per il Napoli e viene massacrato senza neppure aver avuto la possibilità di giocare. Oggi però, gli stessi che lo criticavano, dicono l'opposto. La volontà di Rui è quella di dimostrare il suo valore a Napoli e restare qui".