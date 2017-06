Napoli, l'agente di Koulibaly: "Non so se resta al 100%"

Dopo l'eliminazione dalla Champions League, l'agente di Kalidou Koulibaly non rassicura i tifosi del Napoli sulla permanenza del giocatore anche in futuro: "Il ragazzo è molto tranquillo, l'ho visto dopo la partita. Per il momento non parliamo del futuro ma, con un presidente del genere che dichiara certe cose, per noi è difficile affermare che resterà al 100% anche l'anno prossimo".



Bruno Satin, a Tuttomercatoweb, ha poi parlato delle prospettive del difensore centrale: "E' dispiaciuto per l'eliminazione ma è sereno e tranquillo per l'ultima partita di stagione: c'è un ritorno di coppa Italia ancora da giocare e un campionato da chiudere al meglio anche se lo scudetto è quasi impossibile".