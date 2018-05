Napoli, l'agente di Hamsik: "Valuterà eventuali offerte"

Non solo la questione Sarri a tenere banco al Napoli, ci sono situazioni da risolvere anche a livello di rosa con giocatori in procinto di lasciare come Maggio ed altri, come Marek Hamsik, che potrebbero pensarci ma solo in determinati casi. "Credo che qualche collega abbia sbagliato a parlare della Cina, come se Marek fosse già andato via - le parole dell'agente dello slovacco a CalcioNapoli24 -, da questo punto di vista non c'è niente, riceve offerte ogni anno".



Poi, però, Martin Petras precisa: "Se arrivasse un'offerta ci penserà e deciderà. Certo che è strano che Sarri non lo abbia fatto scendere in campo nelle ultime tre partite: c'era un accordo tra loro, non era mai capitato anche perché ad inizio stagione aveva sempre detto che avrebbe giocato".



Ma a Napoli potrebbe arrivare Ancelotti: "Non è uno stimolo per fargli decidere di rimanere, gli basta la stima dei tifosi. Di sicuro Ancelotti è un allenatore che ha vinto ovunque sia andato, sarebbe perfetto se gli dessero in mano una squadra vincente".