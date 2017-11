Napoli, l'agente di Cavani: "Ha sempre in mente di tornare"

La priorità del Napoli, al momento, è cercare un'alternativa in casa a Faouzi Ghoulam, il cui infortunio ha già influenzato negativamente la partita con il Manchester City e potrebbe avere ripercussioni anche sul resto della stagione. Ma fare sogni di calciomercato anche a novembre non costa nulla, soprattutto se a legittimarli sono i protagonisti stessi. Così le parole rilasciate dall'agente di Edinson Cavani un po' d'effetto l'avranno sui tifosi azzurri.



"Edinson è molto contento - ha detto il fratellastro agente Fernando Guglielmone a calcionapoli24.it -, sta per entrare nella storia del Psg, è primo in campionato, sta facendo delle partite importanti come contro il Bayern Monaco. È riuscito a qualificarsi per il Mondiale, ha una mentalità vincente, c'è un motivo se è uno dei migliori al mondo"



"Tornare a Napoli? Quello a cui sta pensando è il PSG, ma è da sempre che lui ha quest'idea di tornare a Napoli, è normale che in un futuro possa tornare. Il calcio è così, oggi posso dirti di no e fra un anno sì, magari il presidente De Laurentiis lo vorrà di nuovo, ma adesso è contento di essere a Parigi".