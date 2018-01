Napoli-Juventus, sfida per de Vrij

Solo una settimana fa, Igli Tare si era detto fiducioso della situazione relativa a Stefan de Vrij che rimane in scadenza di contratto a giugno: "Siamo sulla buona strada, mi auguro che il suo percorso continui con noi - le parole del ds della Lazio -. Il rinnovo? Magari arriva domani, non è una questione di quando ma alla fine arriverà". I giorni passano, novità non ne arrivano e allora le pretendenti aumentano.



La prima è stata l'Inter, poi è toccato alla Juventus ma adesso, almeno secondo Il Mattino, si profila all'orizzonte un triangolo visto che anche il Napoli prova ad inserirsi. Tutti ingolositi dalla possibilità di acquistare una certezza a parametro zero, un buon affare anche se alla fine il difensore olandese dovesse rinnovare: infatti la proposta della Lazio prevede una clausola a quota 20-25 milioni, cifra decisamente abbordabile nel mercato odierno.