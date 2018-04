Napoli-Jorginho, intesa lontana: offerti 2 milioni all'anno

L'intesa per il rinnovo di contratto tra il Napoli e Jorginho è ancora lontana. In scadenza nel 2020, il regista italo-brasiliano percepisce attualmente circa un milione a stagione e gli azzurri sarebbero disposti a raddoppiargli l'ingaggio offrendone 2 all'anno al giocatore. Troppo poco, a quanto pare, per trovare l'accordo e arrivare al nero su bianco.



Nella stagione della consacrazione ad alti livelli, con il ruolo di titolare inamovibile conquistato sul campo e Diawara ridotto sempre più a comprimario, Jorginho e il suo entourage si fanno forti della convocazione in Nazionale e dell'interesse di molti club di Premier League per convincere il Napoli ad alzare l'offerta. In Inghilterra arriverebbero anche a uno stipendio da 4 milioni netti all'anno, in particolare il Manchester United, il club che più degli altri lo strapperebbe a De Laurentiis, oltre al Manchester City, che però in quel ruolo ha già preso Fred. "È normale che sia seguito da top club", ha detto di recente il suo agente Joao Santos.



L'impressione è che non sarà un'intesa facile da trovare: dal Napoli filtra ottimismo, ma si sta già cautelando seguendo Torreira. Alternativa, anche qualcosa in più, è Maycon del Corinthians che a gennaio ha detto no allo Shakhtar dopo una gran riunione di famiglia con consiglio finale chiaro: aspetta l'Italia e il Napoli. Costo dell'operazione: 8 milioni più due di bonus con l'80 per cento al Corinthians e il 20 ad un fondo.