Napoli, Jorginho al City per 50 milioni: "Offerta irrinunciabile"

Hamsik e Mertens hanno deciso di rimanere, Verdi ha detto sì, così come Fabian Ruiz, ma l'effetto Ancelotti non ha toccato anche Jorginho, che sta preparando le valigie destinazione Premier League.

La conferma arriva direttamente dalla voce dell'agente del regista azzurro: "Il Manchester City ha fatto un'offerta al Napoli e non mi risulta sia stata rifiutata - ha detto Joao Santos a TMW - Aspettiamo che le società trovino un accordo, ma ovviamente per noi la destinazione sarebbe gradita, praticamente irrinunciabile".

Nonostante le parole di apprezzamento per il tecnico dell'entourage dell'italo-brasiliano ("Per Carlo parla il curriculum, il Napoli ha fatto un bel colpo"), dunque, Ancelotti a breve si troverà senza regista e per questo il club di De Laurentiis ha già iniziato le trattative con lo Zenit per Leandro Paredes e sta pensando anche a Badelj che si svincolerà dalla Fiorentina. Da Jorginho incasserà circa 50 milioni, la firma arriverà al rientro del giocatore dagli impegni con la Nazionale.

"Ancelotti non mi ha chiamato"

Dal ritiro di Coverciano, però, il centrocampista azzurro frena sul possibile addio: "L'arrivo di Carlo Ancelotti è stata una sorpresa per tutti. Sicuramente si tratta di un grande colpo, anche se dobbiamo dare grossi meriti a Maurizio Sarri per quello che ha fatto in questi anni. Adesso c'è da migliorare ancora. Il mio futuro? Adesso non penso al calciomercato, sono concentrato sulla Nazionale. Ancelotti non l'ho ancora sentito, ma si tratta di uno degli allenatori più vincenti della storia, sicuramente il pensiero di lavorare insieme a lui c'è".