Napoli, ipotesi Siqueira per sostituire Ghoulam

La grande rimonta contro la Lazio non deve far dimenticare l'emergenza difensiva del Napoli: problemini per Albiol e Chiriches a parte (subito recuperabili), il vero nodo della questione risiede sulla fascia mancina. Nonostante la prestazione positiva, soprattutto con l'avanzare della partita, di Mario Rui, il reparto è in difficoltà vista l'assenza di Ghoulam per almeno altri due mesi.



"Numericamente abbiamo un problema, anche solo per fare contrapposizioni in allenamento" ha spiegato Sarri dopo la partita, aprendo anche a un rinforzo dal mercato degli svincolati: "C'è il dubbio che possa arrivare un giocatore realmente pronto in dieci giorni. Se c'è e Giuntoli lo troverà, bene. Altrimenti no e andiamo avanti così".



Dopo l'ipotesi Tremoulinas ora spunta il nome di Guilherme Siqueira. Il brasiliano, 23 presenze in serie A con l'Udinese, però non gioca da aprile (quando era in prestito al Valencia dall'Atletico Madrid) e quindi avrebbe bisogno di un periodo di prova prima di essere tesserato. Classe 1986, ha anche il passaporto italiano: la questione verrà valutata nelle prossime ore.