Napoli, Insigne: "Il rinnovo? De Laurentiis lo conoscete"

Gigio Donnarumma non è l'unico col futuro incerto tra i giocatori arrivati a Coverciano per gli impegni con la Nazionale. Lorenzo Insigne è una bandiera del Napoli, ma non è certo di restare a lungo nella sua città natale. "I matrimoni si fanno in due, ho sempre dato la disponibilità al Napoli, poi sapete com'è fatto il presidente. Aspetto e poi vedremo".



La frecciatina a De Laurentiis è arrivata. E ne arriva anche un'altra, neanche troppo tra le righe: "Via per crescere? Il Napoli è una grande squadra, ce la siamo giocata anche col Real Madrid. Ma per vincere tanti trofei non servono solo i giocatori ma anche una grande società e spero che il Napoli continui a crescere. Io sto bene qui, sto dando il massimo, fino a quando il presidente mi darà l'opportunità di fare grandi cose con questa maglia io risponderò sempre presente, ma nessuno può conoscere il futuro".