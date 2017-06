Napoli, Insigne disposto a perdere 1,5 mln ma vuole i diritti d'immagine

Lorenzo Insigne disposto a tutto o quasi per restare al Napoli. Secondo quanto riferisce il nostro Paolo Bargiggia il giocatore, attraverso il suo agente, ha manifestato alla società azzurra la disponibilità, nel rinnovo del contratto, di guadagnare "soltanto" 3,5 milioni di euro a stagione (l'Atletico Madrid ne aveva offerti 4,5 l'anno scorso e anche il Milan era pronto ad arrivare a questa cifra).



L'intenzione è stata manifestata dall'agente dell'attaccante in una telefonata al consigliere delegato del Napoli Andrea Chiavelli. Attualmente l'ingaggio è di 1,95 milioni e salirà in automatico a 2,05 il prossimo anno (contratto in scadenza nel 2019).



Insigne vorrebbe però gestire i propri diritti d'immagine per poterli sfruttare al meglio. Si tratterebbe di una rivoluzione nel Napoli perchè De Laurentiis gestisce i diritti d'immagine di tutti i calciatori del club campano e più volte sono stati terreno di scontro per le questioni contrattuali. La palla passa dunque ad Adl: accetterà o meno la proposta?