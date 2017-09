Napoli, Inglese pedina di scambio per Chiesa o Berardi

Un'intera estate quasi immobile (coi soli arrivi di Ounas e Mario Rui) poi, a sorpresa, il colpo Inglese nell'ultimo giorno di mercato. Molti si sono chiesti cosa se ne facesse il Napoli dell'attaccante lasciato in forza al Chievo ancora per questa stagione e ora forse arriva la risposta.

Secondo la ricostruzione fatta da "Il Mattino", infatti, il bomber dei clivensi rappresenta una possibile pedina di scambio da girare a Sassuolo o Fiorentina per spianarsi la strada verso due esterni d'attacco da tempo nel mirino dei partenopei: Domenico Berardi e Federico Chiesa.

Un discorso per la prossima estate, ma che forse si può anche anticipare. Sfruttando la clausola che prevede l'arrivo di Inglese a gennaio in caso di necessità, i partenopei potrebbero infatti tentare un nuovo assalto al talento dei neroverdi o a quello dei viola, entrambi inseguiti a lungo in estate.