Napoli, il rinnovo di Mertens slitta ancora

Superati Icardi e Higuain, Dries Mertens si gode, con 16 gol, il primato nella classifica dei capocannonieri della Serie A. Molti dubbi, però, aleggiano attorno al suo rinnovo. Il contratto del belga scadrà nel 2018 ma Aurelio De Laurentiis vorrebbe blindarlo, per molto tempo, pur inserendo una clausola per l'Europa e la Cina per bloccare le velleità di squadre italiane interessate al giocatore, come l'Inter. Il numero uno azzurro ha proposto inizialmente un tetto a 50 milioni di euro ma Mertens e il procuratore hanno ritenuto la cifra troppo elevata bloccando il tutto.

Inoltre, a ostacolare il definitivo passo verso il nuovo accordo, sono le pretese del giocatore, che ora chiede qualcosa in più per le sue recenti prestazioni.