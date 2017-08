Napoli, il regalo Champions arriva dal Barcellona: ecco Suarez

Conquistato con merito il pass per i gironi di Champions League (e il tesoretto che ne deriva), il Napoli si è tuffato sul mercato per un possibile colpo in entrata. Da tempo si parla del talentuoso Zinchenko, 21 anni a dicembre, che il Manchester City potrebbe cedere in prestito con diritto di riscatto, ma la pista si è un po' raffreddata perchè il sogno di Aurelio De Laurentiis resta Denis Suarez.

Come si legge sulle colonne del Corriere dello Sport, lo spagnolo è un vecchio pallino del club azzurro, che lo inseguì - invano - anche un paio d'anni fa, e riscuote il pieno gradimento sia del ds Giuntoli sia del tecnico Sarri. Si tratta, in ogni caso, di un affare non semplice, perchè servirà un'offerta quasi fuori mercato per convincere il Barcellona, sempre che lo stesso Suarez accetti di lasciare i blaugrana ora che Neymar è partito destinazione Parigi.

Classe 1994, Denis Suarez vanta già una buona esperienza internazionale. Cresciuto nelle giovanili di Celta Vigo e Manchester City, ha vestito le maglie del Barcellona B, del Siviglia e del Villarreal prima di tornare in Catalogna. E' stato a lungo un punto fermo dell'Under 21 spagnola e ha debuttato lo scorso anno nella nazionale maggiore.

Per quanto riguarda le operazioni in uscita, invece, il Napoli conta di riuscire a piazzare a breve sia Duvan Zapata sia Tonelli, entrambi inseguiti dalla Sampdoria: in giornata dovrebbe esserci un faccia a faccia tra le due società. Con le valigie in mano anche Pavoletti (Sassuolo, Cagliari e Alaves) e Strinic. Prima le cessioni, poi potrebbe arrivare il regalo Champions.