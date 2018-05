Napoli, il padre di Hamsik: "Va via al 60%". Lui conferma

"Come percentuali dico che al 60% può andare via. Il giocatore ha già parlato con il presidente per una sua cessione". Dal padre di Marek Hamsik arrivano dichiarazioni pesanti come un macigno per i tifosi del Napoli, già spaventati dall'agente del centrocampista slovacco e in attesa di conoscere pure il futuro di Maurizio Sarri.



Il papà del capitano azzurro entra nello specifico in un'intervista a Pravda: "Ci sono tre club cinesi su Marek, l'offerta per lui è di 10 milioni. Il loro interesse è serio, ma le trattative non sono facili. Il problema ora è che in Cina ci sono dei periodi di contrattazioni, e il prossimo sarà in inverno. C'è quindi un problema di mancata corrispondenza temporale, anche perché le squadre cinesi hanno dei limiti per il tesseramento di calciatori stranieri".



Hamsik è legato al cub campano fino al 2020: "Ora è tutto nelle mani degli agenti e di De Laurentiis". Cosa deciderà di fare il patron? La partenza di una vera e propria bandiera potrebbe essere un pessimo segnale per la piazza...

LA CONFERMA DI HAMSIK

La conferma di quanto detto dal padre arriva dal diretto interessato, che ha parlato al portale slovacco Pravda: "Ho dato tutto me stesso, forse il percorso al Napoli è giunto alla fine. Mi piacerebbe provare una nuova esperienza, quest’anno c’era la sensazione di poter vincere lo scudetto, c’è delusione per non esserci riusciti. I nostri tifosi lo avrebbero meritato".

NAPOLI LO FA CITTADINO ONORARIO

Il Comune di Napoli intende conferire la cittadinanza onoraria a Marek Hamsik. Lo ha annunciato il sindaco Luigi de Magistris: "Marek Hamsik - ha detto a margine della presentazione di Football Leader - merita la cittadinanza onoraria che noi gli vorremmo dare e ci lavoreremo nei prossimi giorni, nell'auspicio che possa diventare cittadino di Napoli. Sarebbe bello che questo non coincidesse con il suo allontamento fisico da Napoli, si è visto anche in questi giorni quanto è forte il legame di Hamsik con il tifo, cin la città e con i napoletani".