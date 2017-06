Napoli, il medico dopo le visite di Pavoletti: "Non è ancora pronto per giocare"

Dopo lo slittamento dovuto, secondo indiscrezioni, a problemi con alcune clausole relative ai diritti d'immagine del calciatore, che il Napoli tradizionalmente avoca a sè a differenza della maggior parte dei club europei, Leonardo Pavoletti è entrato intorno alle 18:00 a Villa Stuart per sottoporsi alle visite mediche di rito, inizialmente previste per le 11:00. Un'ora dopo dal suo ingresso, l'attaccante di Livorno è uscito dalla clinica di Roma. Giovedì mattina sono stati fissati nuovi test, questa volta a Castelvolturno, per verificare al meglio le condizioni del ginocchio sinistro del giocatore. Una volta ultimati anche questi esami, Pavoletti potrà aggregarsi con il resto dei compagni per la ripresa degli allenamenti. Il suo contratto - valido fino al 2021 - verrà depositato in Lega il 3 gennaio.



Al termine della prima parte delle visite mediche, il dottor De Nicola ha rilasciato alcune dichiarazioni: "Pavoletti ha svolto tra gli altri anche il test isocinetico che è importante per una valutazione funzionale del ginocchio. Il ragazzo è in via di guarigione ma è chiaro come non sia ancora pronto per giocare partite. Sta seguendo un programma di riabilitazione che continuerà fino a che non sarà pronto. Esito positivo dalla risonanza? Questo non posso dirlo, ha dato l’esito che doveva dare chiarendoci molto la situazione. Tempi di recupero? Non fatemene parlare, intanto domani completiamo tutti gli accertamenti perchè noi dobbiamo essere convinti. Domani ci saranno i test riguardanti la parte cardiologica, sapete quanto siano importanti in Italia. Ecocardiogramma, prova da sforzo e dei nostri test funzionali che guarderemo insieme che ha effettuato oggi a Villa Stuart. Metteremo insieme tutto e daremo vita ad una relazione su quanto visto, decidendo il da farsi".

