Napoli, il Manchester United prepara l'assalto a Ghoulam

Solo un paio di giorni fa Faouzi Ghoulam ha ripreso gli allenamenti dopo la rottura del crociato destro di novembre, un'arma in più (oltre a Milik) per il Napoli e Sarri in ottica lotta scudetto. Ma questa potrebbe anche essere l'ultima stagione dell'esterno algerino in azzurro visto che José Mourinho ha il mirino seriamente puntato su di lui: non per gennaio ma in vista dell'estate.



Il Manchester United fa sul serio per Ghoulam e ha fatto filtrare di essere disposto a pagare a giugno la clausola rescissoria (che oscilla tra i 40 e i 50 milioni di euro a seconda di alcune variabili non rese note). Il Napoli, a ogni modo, non si farebbe trovare impreparato e punterebbe sul 22enne Grimaldo del Benfica, valutato 30 milioni di euro.