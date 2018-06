Napoli, il Galatasaray chiede Milik in prestito: no di Giuntoli

La prima partita di Arek Milik al Mondiale non passerà certamente alla storia, ma non per questo il Napoli lo cederà. L'attaccante polacco è uno dei giocatori con più mercato perché ha 24 anni e dopo due stagioni caratterizzate dagli infortuni ancora tanti margini di crescita: così il Galatasaray l'ha chiesto in prestito agli azzurri.



La trattativa non partirà, indipendentemente dalla volontà del giocatore che al momento ha la fiducia di Ancelotti e della società. Il Napoli valuta comunque la possibilità di prendere altri attaccanti: uno di questi è Rodrigo, centravanti atipico del Valencia che in Liga ha segnato 16 gol ed è seguito da tempo da Giuntoli. Ha caratteristiche completamente diverse da Milik, perché può fare anche l'esterno, anche se preferisce giocare da punta.