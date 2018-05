Napoli, il fratello di Aspas: "Ha una clausola di 40 milioni, è il Totti del Celta Vigo"

Solo qualche giorno fa Aurelio De Laurentiis aveva annunciato l'acquisto di un attaccante "che ha fatto 20 gol all'estero". Così è partito il toto-nomi e tra i giocatori accostati al Napoli c'è lo spagnolo Iago Aspas, autore di 19 reti in Liga con la maglia del Celta Vigo.



A Radio Crc ha parlato Jonathan, fatello della punta: "Ha tante fidanzate dietro calcisticamente parlando, poi il mercato per colpa dei cinesi si è alzato tantissimo e la clausola di 40 milioni non sembra neanche una cifra elevata".



Non è escluso a priori un approdo in azzurro: "A Vigo si trova molto bene, è come il Totti della Roma ma questo non vuol dire che non verrebbe a Napoli anche perché adesso ha in testa solo il Mondiale. Ha 30 anni, non è neanche più tanto giovane e prima di spendere 40 mln i club giustamente ci pensano. Iago è un malato di calcio, ha un ottimo rapporto con Reina (compagno di squadra in Nazionale) e segue il Napoli che gioca benissimo".



Un eventuale affare non è però così semplice: "Iago è la bandiera del Celta Vigo e i dirigenti non so se lo venderanno per una cifra inferiore alla clausola anche perché poi dovrebbero giustificare la sua cessione ai tifosi, ma tutto può accadere".