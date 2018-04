Napoli: il Chelsea vuole Sarri, Koulibaly e Hysaj

Per Maurizio Sarri sono giorni di grande passione: da un lato il sogno scudetto con il Napoli, dall'altro i pensieri legati al suo futuro. Anzi, come vi abbiamo riferito ieri, i due discorsi sono profondamente intrecciati. Secondo Tuttosport il domino del calciomercato porterebbe l'allenatore a Londra, sponda Chelsea: nei giorni scorsi Alessandro Pellegrini, braccio destro di Sarri, è stato a Londra proprio per un colloquio con la dirigenza Blues.



Roman Abramovich concluderà il rapporto con Antonio Conte a fine anno e vuole pescare ancora dall'Italia, mettendo sul piatto oltre 150 milioni di euro. Diciotto serviranno per strappare Sarri a De Laurentiis (8 milioni di clausola più un biennale da 5 milioni all'anno), gli altri per cercare di portare a Londra due difensori del Napoli.



Il primo è Kalidou Koulibaly, per il quale sarebbe pronta un'offerta da 100 milioni di euro, il secondo invece è Elsei Hysaj, che ha una clausola di rescissione valida per l'estero di 55 milioni.