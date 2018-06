Napoli, il Chelsea spinge: Sarri fa imparare l'inglese allo staff

La vittoria della Juventus a San Siro e la sconfitta azzurra a Firenze hanno accelerato il discorso scudetto ma anche quello legato al futuro della panchina del Napoli. Maurizio Sarri e Aurelio de Laurentiis non hanno ancora trovato un accordo per il rinnovo di contratto e il Chelsea continua a spingere: ecco perché, secondo La Gazzetta dello Sport, l'allenatore ha preallertato il suo staff sulla possibile necessità di imparare in fretta l'inglese, lingua che lui già conosce per i trascorsi in banca.



L'agente Alessandro Pellegrini sta portando avanti contatti con i Blues ma anche il Napoli non rimane con le mani in mano. E dopo la suggestione Benitez, le voci inglesi di un possibile "scambio" di panchine tra Sarri e Conte, ora spunta una voce clamorosa, riportata da Tuttosport. De Laurentiis sta infatti pensando a Carlo Ancelotti come nuovo allenatore e ha già lanciato la sua offensiva tramite persone di fiducia. Sarebbe la chiara volontà del presidente di considerare il ciclo attuale finito per aprirne uno ancora più ambizioso.



Oltre a Benitez, Conte e Ancelotti, la rose dei nomi per la panchina azzurra comprende anche Giampaolo, Emery, Fonseca, Simone Inzaghi e Gasperini.