Napoli, idea Paletta con Tonelli o Chiriches a sinistra

Il Napoli primo in classifica e con l'incombente impegno di Europa League si interroga sulla reale necessità di acquistare un esterno sinistro sul mercato degli svincolati dopo l'infortunio alla rotula di Ghoulam. Nei giorni scorsi abbiamo già riportato le possibili alternative sulla fascia mancina, oggi però, secondo Tuttosport, la coppia Giuntoli-Sarri potrebbe anche varare il piano B.



Sarebbero stati infatti già avviati contatti con l'agente di Gabriel Paletta, recentemente svincolatosi dal Milan. Il difensore argentino, 32 anni tra pochi giorni, rinforzerebbe la pattuglia dei centrali a disposizione di Sarri che poi proverebbe a spostare per Tonelli o Chiriches a sinistra in questa fase di emergenza.



Se trovasse l'accordo con il Napoli, anche la squadra rossonera ci guadagnerebbe poiché cesserebbe il regime di "incentivo all'esodo" e Paletta percepirebbe un rimborso minore dal Milan.