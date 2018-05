Napoli, Hamsik e Jorginho potrebbero restare con Ancelotti...

Chiamatelo 'effetto Ancelotti'. Il nuovo tecnico del Napoli ha già fatto crollare le quote scudetto degli azzurri per la prossima stagione e ora potrebbe essere determinante per evitare l'addio di due giocatori considerati come sicuri partenti o quasi, ovvero Hamsik e Jorginho.



Il capitano della squadra campana ha importanti offerte dalla Cina e solo due giorni fa il padre dello slovacco aveva parlato di 60% di possibilità di cessione ma ora la situazione sarebbe cambiata grazie all'ingaggio dell'ex allenatore del Bayern. Secondo il Corriere dello Sport gli agenti di Hamsik hanno incontrato a pranzo il presidente De Laurentiis ventilando l'ipotesi di una permanenza sotto il Vesuvio.



Quanto all'italo-brasiliano, è stato direttamente il procuratore Joao Santos a chiarire la situazione a Radio Kiss Kiss: "L’arrivo di Ancelotti è stata una vera sorpresa. Jorginho è un giocatore del Napoli, non ha firmato con nessuno e il Napoli non ha negoziato l’accordo con alcun club. La società sta comunque parlando con il City, vedremo cosa accadrà. Bisogna capire se Ancelotti vuole Jorginho oppure no. Non conosco quale sia il suo pensiero. Il giocatore è stato sicuramente contattato da Guardiola e da altri allenatori".