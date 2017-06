Napoli, Gabbiadini-Southampton al rush finale: De Laurentiis può bloccare tutto

A dicembre, dopo l'arrivo di Pavoletti, non sembrava esserci alcun dubbio sul fatto che Manolo Gabbiadini avrebbe lasciato il Napoli. Proprio per questo, invece, è ancora lì: forti di una teorica necessità degli azzurri di cederlo (per non avere un esubero in organico con poche possibilità di essere utilizzato), i club interessati hanno giocato al ribasso. Ma al momento Aurelio De Laurentiis non ha mollato e non intende farlo da qui a martedì, quando la sessione di mercato sarà chiusa. 17 milioni subito più 3 di bonus, ecco la richiesta che il patron ha fatto al Southampton, ormai l'ultima squadra rimasta in lizza per il giocatore. Siamo al rush finale, ma Gabbiadini rischia di restare se ADL bloccherà un'operazione che sembrava praticamente fatta: arrivò esattamente due inverni fa dalla Sampdoria a 13 milioni, nonostante un rendimento alterno il Napoli vuole comunque arrivare a una plusvalenza. Il problema è che, con un contratto in scadenza nel 2019 e un eventuale scarso utilizzo da qui a giugno, il prezzo di Gabbiadini si abbasserebbe notevolmente quest'estate.