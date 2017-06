Napoli, Gabbiadini potrebbe anche restare

E' arrivato Pavoletti, sta per tornare Milik: le porte al Napoli, per Manolo Gabbiadini, sembrano chiusissime. Eppure, a poco meno di dieci giorni dalla fine del mercato di gennaio, l'attaccante italiano è ancora in maglia azzurra e la cessione non sembra vicina. Anzi, potrebbe pure saltare. "Se il Napoli non abbassa le richieste a 16-18 milioni di euro, si rischia il bagnomaria" le parole dell'agente del calciatore a Radio Crc. "La permanenza non sarebbe vantaggiosa per il club, se però dovesse accadere non escludo si valuti anche il rinnovo del contratto" aggiunge l'intermediario dell'affare Giuseppe Cannella a Kiss Kiss Napoli.



L'intoppo sulla strada verso l'estero, visto che i campionati interessati a Gabbiadini sembrano soprattutto Premier League e Bundesliga, è proprio la valutazione della punta fatta da De Laurentiis. "Sulle tracce di Manolo ci sono squadre come Southampton e Schalke - ha proseguito Cannella -. Abbiamo contatti reali con la Premier, ma è giusto che il Napoli abbia delle aspettative di guadagno e se si vuole il giocatore bisogna accontentarlo". A meno che non si apra la sempre valida opzione cinese: "Potrebbero aprirsi anche le porte in tal senso, vedremo. In Cina ci sono diversi allenatori italiani...".