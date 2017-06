Napoli, Gabbiadini piace al Valencia

Il futuro di Manolo Gabbiadini sembra sempre più essere ontano da Napoli: come svelato da Premium Sport, la trattativa per il rinnovo del suo contratto è stata bloccata e, di conseguenza, l'attaccante ora cerca un nuovo club per tornare protagonista. Il dualismo con Milik, prima, e con Mertens, poi, lo hanno molto condizionato, non garantendogli continuità nell'arco della stagione: per questo motivo, il 24enne bergamasco cerca un progetto che gli permetta di avere il posto fisso.



Si è parlato della possibilità di un suo ritorno a Genova, sponda Sampdoria, nell'orbita di uno scambio con Muriel o addirittura di un'operazione col Palermo che porterebbe all'approdo di Nestorovksi al Napoli, ma al momento nessuna di queste piste sembra concreta. Più interessante, invece, quello che filtra dalla stampa spagnola, secondo la quale, Gabbiadini, sarebbe diventato un obiettivo del Valencia. Il suo principale sponsor è naturalmente Cesare Prandelli, alla ricerca di un attaccante che possa rilanciare il club spagnolo.