Napoli, Gabbiadini al Southampton, è ufficiale: "Era un mese che aspettavo..."

"Era un mese che aspettavo questo giorno, non vedo l'ora di giocare". Nel video di 45 secondi postato dal Southampton su Twitter, Manolo Gabbiadini si libera di tutte le ansie che si è portato dentro in questi 30 giorni, o forse più: finalmente è arrivata l'ufficialità, l'attaccante italiano saluta definitivamente Napoli che l'ha ceduto per 17 milioni più 3 di bonus e vivrà la sua prima esperienza all'estero, in Premier League.



A giudicare da quanto accaduto in serata, al Southampton i colpi di Gabbiadini servono: i Saints hanno perso 2-1 con lo Swansea nel turno infrasettimanale di Premier League e dalla prossima partita potranno contare su Manolo per rilanciarsi. In quello stesso video, oltre alle foto di rito, il Southampton ha inserito anche uno dei gol più belli di Gabbiadini segnati con la maglia del Napoli: controllo e sinistro a giro sul secondo palo. Ora è arrivata l'ora di rifarli.