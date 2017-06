Napoli, Gabbiadini al Southampton: 17 milioni più 3 di bonus

Il tormentone è ormai finito: Manolo Gabbiadini sarà un giocatore del Southampton: il club inglese ha alzato l'offerta a 17 milioni di euro più 3 di bonus e ha ottenuto il sì di Aurelio De Laurentiis, cui spettava l'ultima parola di un affare ormai chiuso. Al Napoli andrà anche il 10% sulla futura rivendita, ultima condizione imposta dal patron. Stamattina il giocatore passeggiava sul lungomare, ora cambierà decisamente clima.



L'avventura di Gabbiadini a Napoli si chiude dunque dopo due anni esatti: arrivò nel gennaio 2015 con Benitez allenatore e segnò 8 gol in 20 partite. Un exploit non ripetuto nelle stagioni con Sarri: nella scorsa stagione ha realizzato 5 reti in A, in questa non è riuscito a guadagnare un posto da titolare nonostante la partenza di Higuain e l'infortunio di Milik "svegliandosi" soltanto quando l'addio sembrava scontato. Ha comunque lasciato il segno nell'ultimo mese con il rigore del 3-3 alla Fiorentina e il gol che avviò la rimonta con la Sampdoria.