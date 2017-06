Napoli, Gabbiadini ai saluti: ipotesi Premier o Bundesliga

Se ne parlava già in estate, è diventato tutto ancor più chiaro con l'acquisto di Pavoletti: al Napoli non c'era più spazio per Manolo Gabbiadini, nonostante i due gol nelle ultime due partite. E l'agente dell'attaccante, Silvio Pagliari, è uscito finalmente allo scoperto: "Per Gabbiadini sistemiamo tutto al massimo la prossima settimana. Ormai la decisione è stata presa d'accordo con il Napoli", le parole dell'agente a Radio Onda Libera.



Gabbiadini è richiesto da Wolfsburg, che però si sarebbe defilato in queste ore, Southampton e Leicester: De Laurentiis vuole 20 milioni di euro. "Se lo vedo meglio in Bundesliga o in Premier League? Andrà in uno dei due campionati - ha concuso Pagliari che nel pomeriggio ha avuto un lungo incontro con Giuntoli - Ha forza, potenza, tecnica: può stare benissimo in entrambi i contesti".