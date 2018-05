Napoli, frequenti contatti telefonici con Ancelotti

Tutta Napoli si interroga sulla questione allenatore: Maurizio Sarri e Aurelio de Laurentiis continueranno assieme anche la prossima stagione? Il Corriere dello Sport conferma le indiscrezioni del nostro Raffaele Auriemma: "Entro giovedì ci sarà un incontro tra i due e si prenderà una decisione". Secondo il quotidiano romano, l'allenatore chiederà un mercato di spessore, chiarezza sugli obiettivi e un upgrade del centro sportivo mentre De Laurentiis vorrebbe più elasticità nella gestione della rosa e cancellare la clausola di uscita anticipata inserita nel contratto.



Le alternative, per entrambe le parti, sono note: su Sarri c'è l'interesse di Chelsea e Monaco (con Milan più defilato) mentre il presidente azzurro valuta Giampaolo, Fonseca, Emery, Gasperini, Benitez e anche Conte. Ma il nome più caldo delle ultime ore, almeno secondo il Corriere della Sera, è Carlo Ancelotti.



Non è la prima volta che il nome dell'ex Bayern Monaco viene avvicinato al Napoli ma, secondo il quotidiano milanese, i contatti telefonici tra le parti sarebbero frequenti e lo stesso Ancelotti avrebbe descritto l'opportunità come una sfida interessante. Il 21 maggio AdL e il tecnico si incontreranno a Milano in occasione della partita di addio di Pirlo e, se per quella data non sarà stato trovato un accordo con Sarri, il presidente illustrerà cifre e programmi a quello che definisce "amico".