Napoli, fatta per Mario Rui: alla Roma 11 milioni

Tra Roma e Napoli è praticamente fatta per il passaggio di Mario Rui in maglia azzurra. Il difensore 26enne potrà quindi riabbracciare Sarri con cui aveva lavorato ad Empoli dal 2013 al 2015 e che lo ha fortemente rivoluto: gli azzurri offrono 8,5 milioni di euro più 1,5 di bonus mentre i giallorossi ne vorrebbero uno in più per la parte fissa.



Alla fine, anche tramite la mediazione dell'agente del portoghese, Mario Giuffredi, si chiuderà l'affare per undici milioni complessivi con 9 fissi e due relativi ai bonus.



A questo punto il Napoli, che avrà Mario Rui sin dall'inizio del ritiro (5 luglio), potrebbe anche cedere uno tra Ghoulam e Strinic, la società preferirebbe far partire il secondo.