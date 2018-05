Napoli, Fabian Ruiz nel mirino. E sfida la Juve per Chiesa

"Io l'ho chiesto ai fratelli Della Valle. Più volte. Poi l’ho chiesto a Corvino e mi ha detto di no. Quindi anche all’amministratore delegato. A tutti ho detto: se lo dovete vendere avvisatemi, almeno, tra amici. Gliel’ho chiesto anche 20 giorni fa". Aurelio De Laurentiis parlava così di Federico Chiesa il 9 ottobre 2017, oltre sette mesi fa. La scorsa estate il Napoli ci ha provato sul serio e la Fiorentina gli ha risposto picche. Ma ora che è arrivato Carlo Ancelotti, l'assalto riprenderà.



Secondo il Corriere dello Sport, l'obiettivo numero uno del tecnico è proprio l'esterno d'attacco viola: non ha una clausola, ha un ingaggio non particolarmente elevato e un'età (20 anni) che lo rende il colpo perfetto per De Laurentiis. Vero, il costo del cartellino non è bassissimo, le casse sane della Fiorentina e l'interesse della Juve per il giocatore fanno alzare il prezzo probabilmente oltre i 60 milioni, ma sarebbe un investimento e, per quanto si è visto, una garanzia di qualità nell'immediato.



Com'è noto, però, Chiesa piace anche alla Juve che potrebbe ripetere con lui l'operazione fatta con Bernardeschi, seppure in scenari completamente diversi, visto che l'attuale giocatore bianconero si avvicinava alla scadenza di contratto con la Fiorentina e sembrava ormai orientato a partire. Al contrario, Chiesa non ha mai fatto pressioni e perciò alla fine potrebbe restare almeno un altro anno in viola. Ma intanto il duello scudetto Napoli-Juve si ripropone sul mercato.



Ecco perché il Napoli si muove anche su altre piste e negli ultimi giorni c'è stato un ritorno di fiamma per Fabian Ruiz, seguito per tutta la stagione: è un trequartista del Betis classe 1996, per portarlo via servono almeno 15 milioni, la trattativa è partita.