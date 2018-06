Napoli, Fabian Ruiz è in città: in porta obiettivo Meret

"Sembra proprio che se ne possa andare, se non è stato già venduto stavamo aspettando che il giocatore decida. Ma sembra che potremmo cederlo per 30 milioni". L'annuncio di Quique Setien, tecnico del Betis Siviglia, è di ieri sera e questa mattina Fabian Ruiz è già sbarcato a Napoli, anche se non ancora per firmare con gli azzurri.

Il centrocampista spagnolo 22enne era infatti in crociera con la famiglia per una vacanza programmata da un anno, ha visitato il Maschio Angioino e altre bellezze della città e incalzato dai tifosi ha rilasciato anche le sue prime dichiarazioni da giocatore azzurro: "Posso definirmi un giocatore del Napoli - le parole raccolte CalcioNapoli24 - ma non so ancora quando questa operazione sarà definita".

Il Napoli pagherà Fabian Ruiz 30 milioni di euro (il costo della clausola) e l'operazione sarà definita non appena il club azzurro ufficializzerà la cessione di Jorginho al Manchester City, che ormai sembra davvero imminente. L'ultima offerta fatta recapitare a De Laurentiis dalla società campione d'Inghilterra per il regista italo-brasiliano è stata di 50 milioni di euro, il presidente ne chiede almeno 53, ma - si legge sulla Gazzetta dello Sport - non sembrano esserci più ostacoli sulla buona riuscita dell'affare.

Risolto o quasi il 'problema' centrocampo, sotto il Vesuvio continua la caccia al portiere che prenderà il posto di Reina. Sfumate le piste Leno (ufficiale all'Arsenal) e Lunin (prossimo a firmare per il Real Madrid), i partenopei hanno nel mirino Areola e Meret e secondo 'Tuttosport' il preferito sarebbe il portierino di proprietà dell'Udinese. I bianconeri chiedono 30 milioni, gli azzurri ne offrono 20, ma potrebbero imbastire con la famiglia Pozzo anche lo scambio Sepe-Karnezis (il greco è al Watford, società controllata dai proprietari dei friulani, ndr).

Koulibaly: "Sarri cambierà il Chelsea"

Da almeno un mese il nome del nuovo allenatore del Chelsea tiene banco e scuote il calciomercato, ma ora sulla sua identità non sembrano esserci più dubbi: sarà Maurizio Sarri e la conferma 'ufficiale' arriva da Kalidou Koulibaly. "Credo che i tifosi del Chelsea possano aspettarsi del bel calcio da Sarri, perchè è un ottimo allenatore. Mi è dispiaciuto che non sia più l’allenatore del Napoli, ma adesso abbiamo Ancelotti, un altro grandissimo tecnico e sappiamo che potremo vincere qualcosa con lui“. Tutto fatto per Sarri al Chelsea dunque, almeno secondo il difensore senegalese: “Spero riesca a vincere qualcosa con il Chelsea, perchè è un grande allenatore. Credo che la società debba dargli del tempo, perchè così potrà cambiare il modo di giocare a calcio della squadra. A Napoli sia noi giocatori che i tifosi ci siamo innamorati del suo gioco. E credo che al Chelsea sarà la stessa cosa“.