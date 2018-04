Napoli e Roma, occhi su Lucas Perri del San Paolo

Il giovane portiere Lucas Perri (classe 1997, alto 197 cm), del San Paolo e della nazionale brasiliana Under-20, potrebbe diventare il sostituto di Alisson della Roma - se dovesse essere ceduto - e di Reina del Napoli, destinato al Milan.



Il giocatore, che sta per prendere la cittadinanza europea, interessa non solo alle squadre italiane ma anche a Sporting Lisbona in Portogallo e Celta Vigo in Spagna.



L'accordo può essere chiuso anche prima dell'apertura della finestra di mercato, dal momento che Perri non è stato utilizzato in questa stagione dal suo club brasiliano.