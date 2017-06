Napoli, dopo Insigne tocca a Mertens: "Ma dipende dalla moglie"

Il palmares ancora non conosce trofei, eppure le sue quotazioni sono in crescita costante e universale. Sarà anche e soprattutto per questo che all'atto del rinnovo del contratto il Napoli ha deciso di studiare con attenzione meticolosa le clausole per blindare Maurizio Sarri.

Scadenza attuale 2020, con una sola, eventuale via di fuga a partire dalla prossima stagione, quando Sarri, o chi per lui, dovrebbe tirare fuori otto milioni di euro a titolo di penale per lasciare unilateralmente il Napoli.

Se, invece, dovesse essere il club a rompere l'accordo, Adl dovrebbe corrispondere al tecnico soli, si fa per dire, 700mila euro.

Al momento nulla di tutto ciò. E, anzi, le dichiarazioni del presidente azzurro sanno di ulteriore lucchetto intorno all'ex allenatore dell'Empoli che, dopo la panchina d'oro, ha prenotato anche il premio Bearzot, che riceverà materialmente il prossimo 30 maggio a Roma. Soddisfazioni, anche giornalistiche, come la nuova etichetta affibbiata dall'Equipe che definisce Sarri "Il re del tiki-taka verticale".

Riconoscimenti anche se l'ex dipendente di banca ora vuole i titoli e per farlo, ipse dixit, servono anche i fatturati. Un messaggio più o meno diretto al suo presidente che già in estate, con la cessione forzata di Higuain, ha portato a casa i vari Milik, Zielinski, Diawara, e i meno utilizzati Maksimovic e Pavoletti. In attesa di scoprire le carte estive, con Ghoulam, in scadenza 2018, possibile pedina per arrivare a De Sciglio, e il romanista Szczesny individuato per il dopo-Reina (prossima settimana incontro tra l'entourage dell'inglese e l'Arsenal che ne detiene il cartellino), De Laurentiis vuole chiudere un altro rinnovo top. Dopo quello di Insigne, si prova con Mertens.

Ci sono segnali di distensione e tranquillità, anche perché il quadriennale con base da circa 3,5 a stagione offerto al belga è materiale molto interessante. L'ultima parola, come confermato da AdL, spetterà alla moglie di Dries, Kat. Manca solo l'ultimo sì per pianificare poi gli assalti estivi.

Daniele Miceli