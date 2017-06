Napoli, Diego Alves si propone: "Ideale per un top club"

In casa Napoli deve ancora essere risolta la questione Pepe Reina ma, in attesa di sapere se sarà rinnovo o cessione, si vagliano i nomi di chi potrebbe affiancare o sostituire il portiere spagnolo. Il nome di Neto rimane quello più forte, anche perché il brasiliano ha capito che alla Juventus arriverà Szczesny, con Cragno (promosso con il Benevento ma di proprietà del Cagliari) e Leno (Bayer Leverkusen) sullo sfondo.



Dalla Spagna, però, arriva una nuova (auto) candidatura, quella di Diego Alves. Il procuratore ha parlato così a Radio Kiss Kiss: "Ha bisogno di nuovi stimoli e merita di giocare in un top club, senza togliere nulla al Valencia. E il Napoli è un top club. Certo, nel caso in cui dovesse restare in azzurro un portiere di altissimo livello come Reina, tanti ragionamenti possono cambiare. Se dovesse esserci un divorzio tra lui ed il club, penso che Diego Alves per personalità, livello ed esperienza, sarebbe un profilo perfetto per sostituire un portiere importante come Reina. Diego Alves è nel giro della Nazionale brasiliana e regge la pressione delle piazze importanti".