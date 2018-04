Napoli, Diawara verso il Tottenham. In arrivo Torreira

Viavai al Napoli. Come riferisce il Corriere dello Sport Amadou Diawara sarebbe pesantemente finito nel mirino del Tottenham: la clausola rescissoria del centrocampista ex Bologna è pari a circa 60 milioni di euro e gli Spurs sarebbero intenzionati a pagarla.



Se l'affare dovesse effettivamente andare in porto al termine della stagione, gli azzurri potrebbero chiudere per Lucas Torreira, mediano della Sampdoria, seguito anche dall'Inter. Del resto Il procuratore del 22enne uruguaiano ha già fatto intendere che l'accordo con i campani non manca.



Resta da trovare l'intesa tra Adl e i blucerchiati: Torreira ha una clausola da 25 milioni di euro (scade il 15 luglio) e grazie alla (eventuale) cessione di Diawara il Napoli non dovrebbe avere alcun problema di liquidità.