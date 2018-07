Napoli-Di Maria, offerta da 5 milioni a stagione

Il sogno del Napoli si chiama Angel Di Maria. Carlo Ancelotti lo ha già allenato al Real Madrid, dove ebbe l'intuizione di trasformarlo in mezzala innalzando la qualità di gioco della squadra: così, col giocatore che ha già compiuto 30 anni e che nell'ultima stagione è finito un po' ai margini del Psg, gli azzurri provano il grande colpo col top player che farebbe di sicuro crescere l'entusiasmo dei tifosi.



L'offerta fatta a Di Maria, o meglio, al suo agente, è di un contratto triennale da 5 milioni a stagione con diritti di immagine da definire: sarebbe una cifra considerevole stando agli standard del Napoli, non a quelli del giocatore. Ci sarebbe poi da convincere il Psg che, se non dovesse ricevere sanzioni dalla Uefa dopo la riapertura del fascicolo sulle violazioni del fair play finanziario, non avrebbe bisogno di vendere. L'operazione, insomma, resta molto complicata.