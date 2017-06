Napoli, De Laurentiis: "Vorrei avere Ibrahimovic in squadra"

Ibrahimovic al Napoli non è solo una suggestione di mercato, alimentata nelle scorse settimane da Mino Raiola, ma anche un sogno di Aurelio De Laurentiis. Il presidente azzurro, intervistato da Walter Veltroni, lo fa capire chiaramente: "Giocatori di altre squadre? Non sono uno che invidia però mi piacerebbe avere quel grande gigante che adesso gioca nel Manchester United che ho avuto ospite a Los Angeles a cena una sera e che è un uomo di una simpatia... piacevole anche nella conversazione, con una splendida famiglia. Avete capito chi è, no?". Prima di Real-Napoli, De Laurentiis ha aggiunto ai nostri microfoni: "Ha già una certa età per pensare di per prenderlo come giocatore, sarebbe difficile eventualmente mettere in panchina uno così ma, chissà, tra qualche anno potrebbe diventare il nostro allenatore".



Adl non guarda soltanto avanti e, parlando della stagione 2014/15 lancia una frecciatina a un suo ex giocatore: "Se Higuain non avesse sbagliato qualche rigore di troppo saremmo arrivati secondi o terzi anzichè quinti".