Napoli, De Laurentiis: "Rifiutati 58 milioni per Koulibaly"

"L'amico Conte dirà sempre che non è vero, ma il Chelsea mi ha offerto, negli ultimi giorni di mercato, ben 58 milioni per Koulibaly. Gli ho spiegato che quest'anno non potevo cederlo, vedremo l'anno prossimo". E' come sempre un fiume in piena il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, che durante lo Sport Business Summit di Londra torna anche sulla cessione di Higuain alla Juventus: "Non è semplice, anzi non è possibile, trattenere un calciatore se nel suo contratto c'è una clausola rescissoria e c'è un club disposto a pagarla. Non mi aspettavo che questo club fosse la Juventus, che ha fatto una cosa a parer mio poco elegante".

Al numero 1 del Napoli non piacciono le attuali formule di Champions ed Europa League: "Quando fanno l'estrazione, o hai molta fortuna oppure sei morto - ha detto De Laurentiis - Se invece fai un campionato classico, con andata e ritorno che duri tutto l'anno, alla fine puoi capire quale sia la squadra migliore tra Real Madrid, Bayern Monaco, Manchester United e tutte le altre". Poi le bordate contro i procuratori, definiti "Cancro del calcio", e contro i colossi dell'abbigliamento sportivo: "Diritti d'immagine? Se ti pago, anche solo 80 euro, io poi voglio tutte le tue prestazioni" ha detto.

Infine l'argomento stadio, che da mesi ormai è motivo di scontro tra il presidente azzurro e il Comune: "Vorrei uno stadio da 20mila posti - spiega AdL -, con 5mila biglietti gratis per chi non può permettersi i soldi del biglietto, ma il Comune non mette un centesimo".