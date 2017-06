Napoli, De Laurentiis: "Reina? Dobbiamo pensare al futuro"

In Inghilterra qualche giorno fa si è parlato dell'ipotesi che Pepe Reina lasci il Napoli per andare da Guardiola al Manchester City: un'ipotesi che Sarri ha respinto ("Lui per noi è fondamentale") ma il piccolo caso scoppiato alla cena azzurra di fine anno non può escludere la possibilità di un addio del portiere.



In merito a questo, Aurelio De Laurentiis ha tirato un colpo al cerchio e alla botte: "I media devono fare il loro lavoro e devono vendere - ha dichiarato il presidente al premio Football Leader -. Il nostro portiere ha un contratto in essere, i contratti valgono o non valgono. Però è anche giusto che Napoli guardi al futuro e qualunque squadra che pensa ad un futuro radioso deve cominciare a seminare".



Secondo quanto riferito dal nostro Walter De Maggio, le parti si sono comunque ammorbidite e a breve potrebbe esserci un incontro tra rappresentanti della società e gli agenti del portiere: sul tavolo il prolungamento di un anno del contratto attualmente in scadenza nel 2018.