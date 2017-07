Napoli, De Laurentiis: "Mi piace Chiesa ma attenzione a mister X"

Aurelio De Laurentiis è contento del suo Napoli, anche più du quello dei tempi di Higuain: "Penso che questa squadra abbia già dimostrato di essere superiore a quello di due campionati fa - le parole al Corriere dello Sport -: lo dicono i primati, i punti, i gol della stagione appena finita. Stavolta cominciamo con una sperimentazione già effettuata e ripartiamo con una rosa giovane, nella quale si inseriranno meglio Rog, Zielinski, Diawara ma pure Ounas".



Ma nella vita si può sempre migliorare ed allora è naturale parlare di calciomercato: "Berardi ha un talento enorme ma a me, come a Giuntoli, piace Chiesa che è di grandissima prospettiva. Non è comunque da scartare un mister X, qualcuno sfuggito agli esperti di mercato. Chi arriva prima tra Mario Rui e Berenguer? Chi deciderà per primo di venire da noi". Infine, su Reina: "Un finto problema, Pepe è coperto da un contratto".