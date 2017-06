Napoli, De Laurentiis: "Mertens ha rinnovato, clausola solo per l'estero"

Mertens: "Il mio passato, il mio presente e il mio futuro"

My past, my present and my future! #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/g8UdDoPO2M — Dries Mertens (@dries_mertens14) 27 maggio 2017

Adesso è ufficiale: Dries Mertens ha rinnovato il contratto con il Napoli fino al 2020. Ad annunciarlo il presidente De Laurentiis a Radio Kiss Kiss: "Pur nell’incertezza del risultato dettata dai preliminari Champions, avremmo potuto stabilire implementazioni di budget solo negli ultimi dieci giorni di agosto ma così non si va da nessuna parte. Dalle 14.30 del pomeriggio di ieri fino all’1.40 del mattino di oggi, anche grazie alla collaborazione di Chiavelli e Giuntoli, siamo stati con gli avvocati di Mertens, i suoi consulenti milanesi, al telefono con i suoi e i miei fiscalisti, e finalmente dopo tante ore di discussione tecnicale abbiamo messo a punto tutti un rapporto bilateralmente perfetto per Dries e per il calcio Napoli che protegge voi tifosi e me".



Mertens percepirà circa 4 milioni di euro di ingaggio (bonus compresi): "Sarà ancora degli anni con noi a meno che non voglia andare a giocare in Cina se qualcuno dovesse esercitare la clausola che lui ha voluto anche se non sono più favorevole dopo l’addio di Higuain. Nella vita bisogna imparare, l’esperienza insegna, nessuno nasce professore e allora la nuova clausola sarà esercitabile solo da una squadra straniera. In Italia, dunque, Mertens giocherà solo con il Napoli".



E' questo il primo passo per avvicinare il Napoli al sogno scudetto nella prossima stagione: "Stiamo mettendo a punto una macchina da guerra, non possiamo più lasciare punti per strada con squadre minori".