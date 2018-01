Napoli, De Laurentiis: "Mercato? Siamo pure troppi"

Il Napoli perde con l'Atalanta e le sue "riserve" finiscono sotto accusa per la prova non esaltante fornita in Coppa Italia. Eppure, proprio nel giorno in cui sembra che Inglese, già acquistato in estate, possa restare in prestito al Chievo fino a giugno, Aurelio De Laurentiis non fa promesse ai tifosi che aspettavano un regalo in chiave scudetto. "Da lunedì saremo al lavoro per i tifosi e per tutti - spiega - Il mercato? Lo viviamo in parallelo, abbiamo calciatori a iosa e forse siamo addirittura in abbondanza. Per ora non posso dire nulla"



Il presidente racconta un retroscena su Pavoletti: "Io stimo Vigorito, al quale auguro buon anno come a tutti i tifosi del Benevento. A inizio anno gli proposi di comprare Pavoletti, poi lui non era interessato ed è andato al Cagliari. Lo chiamai io e gli dissi: senti, visto che siamo vicini, se t'interessa Pavoletti può esserti utile. Mi ha detto che doveva pensarci, ma il mercato si sarebbe chiuso solo dopo pochi giorni e quindi abbiamo concluso coi sardi.