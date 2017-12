Napoli, De Laurentiis: "Ho tirato fuori 170 milioni in un anno e mezzo"

Non tutti sanno che... Aurelio De Laurentiis prova a dare una mano alla celebre rubrica della Settimana Enigmistica rispondendo a un tifoso in un una diretta Facebook. Si parla di cinema, in realtà, ma c'è chi lo provoca: "Cacc'e sord...", gli scrivono in napoletano. Traduzione: "Tira fuori i soldi". E il patron risponde così: "Forse loro non sanno che ci abbiamo messo 170 milioni di euro in un anno e mezzo nel Calcio Napoli". Insomma, il presidente del Napoli rivendica i propri meriti.



Intanto, in chiave mercato, arrivano brutte notizie dalla Spagna. Secondo il quotidiano "As", Sime Vrsaljko non arriverà a Napoli a gennaio: a quanto pare, Diego Simeone avrebbe preso come una sfida personale il rilancio del terzino croato e sta spingendo affiché il giocatore resti all'Atletico Madrid.