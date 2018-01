Napoli, De Laurentiis: "Cerco un nuovo Callejon ma non è semplice trovarlo"

Non è un mistero che il Napoli voglia puntellare la rosa, soprattutto l'attacco, nel mercato di gennaio. Ora arriva anche la conferma di Aurelio De Laurentiis. Come riportato dal Corriere dello Sport il numero 1 degli azzurri, a margine della presentazione del film Benedetta Follia, non ha nascosto il principale obiettivo del club: "Io cerco un nuovo Callejon e non è semplice trovarlo: vedo le statistiche e mi accorgo che le ha giocate tutte, senza mai tirarsi indietro; e che in questi cinque anni ne ha saltate soltanto tre".



Messi da parte gli impegni con il cinema, De Laurentiis promette il massimo impegno per accontentare Sarri ("Da lunedì saremo al lavoro, completamente per il Napoli, fino ad allora non parlo di mercato), ribadendo, se non fosse chiaro, il concetto: "E comunque noi inseguiamo un profilo che ricordi l'indistruttibile Callejon". Tutte le strade porterebbero a Verdi anche se il giocatore preferirebbe restare a Bologna almeno per questa stagione: un problema non da poco per Adl...