Napoli, De Laurentiis: "Avevo offerto ad Higuain più della Juve"

Aurelio De Laurentiis torna a parlare di Gonzalo Higuain, anche se sceglie lo scenario inglese. Il presidente del Napoli ha raccontato di aver offerto più soldi rispetto a quelli che l'argentino prende attualmente alla Juventus: "L'anno scorso ho parlato con il fratello di Gonzalo, offrendo cinque anni di contratto a una certa cifra. Avrebbe guadagnato più rispetto ad ora". De Laurentiis racconta anche di aver avuto contatti con Atletico Madrid e Arsenal per la cessione del Pipita ma nessuna offerta scritta.



Su Milik, sostituto dell'argentino, solo belle parole: "E' un gran giocatore - si legge sull'Evening Standard - anche se tutti dicono che Higuain è di un altro pianeta. Ma sono le stesse cose che si dicevano del Pipita quando l'abbiamo comprato, al Real non giocava sempre e in Argentina lo criticavano per qualche errore. Tra due anni, probabilmente diranno di Milik che è più forte. Il calcio funziona così, solo chiacchiere".