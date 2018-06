Napoli, con Sarri via 3-4 giocatori: Koulibaly, Jorginho e Mertens

Il patto scudetto ha trattenuto tutti a Napoli la scorsa estate: Mertens rinnovò il contratto, Koulibaly non si fece attrarre dalle offerte del Chelsea, Reina si convinse il 30 agosto a restare per un'altra stagione. Il titolo praticamente sfumato a Firenze quasi certamente darà il via alla ricostruzione: non sarà più lo stesso Napoli, a partire dal "capopopolo". Maurizio Sarri dovrebbe lasciare il club e con lui anche alcuni big.



Sono almeno tre o quattro i giocatori destinati ad andar via, praticamente l'asse portante della squadra: Reina è in scadenza, è destinato al Milan, saluterà la squadra forse già dopo il Torino lasciando il posto a Sepe nelle ultime due giornate di campionato e probabilmente avrà in Rui Patricio il suo erede; uno dei due big più richiesti sul mercato, Koulibaly e Jorginho, partirà per l'Inghilterra, con offerte da Manchester per il regista italo-brasiliano e il solito Chelsea per il difensore; infine, secondo la Gazzetta dello Sport, Mertens, arrivato stremato a fine stagione, sfrutterà la clausola da 28 milioni per cercare fortuna altrove, forse in Cina.