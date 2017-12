Napoli, colpo Machach: arriva a costo zero

Mentre rimangono in piedi le opzioni Ciciretti e Darmian (senza dimenticare l'arrivo anticipato di Inglese dal Chievo), il Napoli lavora già in ottica mercato di gennaio. Il nome nuovo è quello di Zinedine Machach, centrocampista classe '96 con un bel caratterino: arriverà a parametro zero poiché lo scorso 31 ottobre era stato licenziato dal Tolosa dopo un diverbio con il tecnico Zanko.



Alto 181 centimetri, gioca nella porzione centrale di centrocampo anche se spesso è stato impiegato in Ligue 1 (31 presenze tra Marsiglia e Tolosa) come mezzala sinistra o addirittura esterno alto dato che unisce fisicità a una buona tecnica. Cercato anche dal Torino, arriverà subito a parametro zero ma sarà girato in prestito: un prospetto interessante per Sarri.