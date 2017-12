Napoli-Ciciretti, ritorno di fiamma

Amato, di nome e di fatto. Ciciretti piace un po' a tutti: ai suoi tifosi, di sicuro, e anche alle altre squadre. Classe 1993, ha vissuto un inizio di stagione con alti e bassi al Benevento a causa degli infortuni, ma si è dimostrato indiscutibilmente il giocatore di maggior qualità della rosa giallorossa.



Con un campionato che appare compromesso, visto l'unico punto conquistato in 17 giornate e considerando l'ultima sconfitta con la Spal con la conseguente contestazione feroce dei propri tifosi, non sarebbe da escludere l'addio di Ciciretti già a gennaio, ma il Napoli lo sta valutando con interesse per la prossima stagione.



Il giocatore va in scadenza di contratto a giugno e, come da regolamento, può accordarsi con qualunque altro club liberandosi a parametro zero quest'estate. Il Napoli si era interessato al mancino già nello scorso mercato invernale: ora si lavora a un contratto quinquennale, l'idea non è quella di portarlo subito in azzurro, per quanto possa essere utile per aumentare il numero degli esterni a disposizione di Sarri, poco propenso al turnover anche per l' "anarchia" di Ounas e le caratteristiche di Giaccherini, che evidentemente non si sposano col suo credo tattico.