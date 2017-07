Napoli, caccia al mister X: Denis Suarez in risalita

Il mister X del Napoli potrebbe arrivare da Bergamo o dalla Spagna. In caso di qualificazione ai gironi di Champions League gli azzurri sferrerebbero l'assalto al Papu Gomez secondo quanto riferisce il nostro esperto di mercato Claudio Raimondi. L'argentino dell'Atalanta andrebbe a rimpolpare il reparto offensivo e rappresenterebbe un jolly molto importante per Sarri in vista di una stagione che, si augurano tutti i supporter partenopei, sarà ricca di impegni tra campionato e coppa dalle grandi orecchie.



Zapata infatti è destinato al Torino (per una cifra intorno ai 20 milioni di euro), Pavoletti non ha convinto ed è sul piede di partenza mentre il posto di Giaccherini verrebbe preso da Berenguer (vicina l'intesa con il Siviglia): ecco perché, anche da un punto di vista numerico ma non solo, la presenza di Gomez sarebbe fondamentale e costituirebbe un'alternativa di lusso al trio delle meraviglie Callejon-Mertens-Insigne, senza dimenticare Milik. Resta in corsa al pari dell'atalantino anche Denis Suarez: il 23enne potrebbe lasciare il Barcellona soprattutto se Paulinho vestisse la maglia blaugrana. Sullo sfondo rimane Federico Chiesa: la Fiorentina al momento non intende cedere il suo gioiello.



Il Napoli dunque si muove sottotraccia e a piccoli passi dopo aver perfezionato l'acquisto di Mario Rui dalla Roma (prestito oneroso da 2 milioni e obbligo di riscatto a 7 legato a numero di presenze molto basso).